Short track, Pietro Sighel: “Purtroppo ho il piede corto… Il modo migliore per iniziare queste Olimpiadi” (Di sabato 5 febbraio 2022) Una gara magica, all’esordio nella scena a Cinque Cerchi e altamente emozionante. È andata in scena oggi alle Olimpiadi di Pechino per la prima volta la staffetta mista di Short track e subito l’Italia si è esaltata, conquistando, alle spalle dei padroni di casa cinesi, una meravigliosa medaglia d’argento. Tra i protagonisti azzurri c’è sicuramente quel Pietro Sighel che non si è accontentato, in ultima frazione, del podio, andando a caccia di un trionfo che sarebbe stato assurdo e sfiorato per soli 16 millesimi. Le parole del pattinatore tricolore riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Purtroppo ho il piede corto altrimenti avrei potuto anche batterlo al fotofinish. La medaglia è il modo migliore per iniziare questi ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Una gara magica, all’esordio nella scena a Cinque Cerchi e altamente emozionante. È andata in scena oggi alledi Pechino per la prima volta la staffetta mista die subito l’Italia si è esaltata, conquistando, alle spalle dei padroni di casa cinesi, una meravigliosa medaglia d’argento. Tra i protagonisti azzurri c’è sicuramente quelche non si è accontentato, in ultima frazione, del podio, andando a caccia di un trionfo che sarebbe stato assurdo e sfiorato per soli 16 millesimi. Le parole del pattinatore tricolore riportate dalla Gazzetta dello Sport: “ho ilcorto altrimenti avrei potuto anche batterlo al fotofinish. La medaglia è ilperquesti ...

