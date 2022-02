Scatta la quarantena ridotta per i non vaccinati. L’11 via le mascherine e (forse) riaprono le discoteche (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – quarantena ridotta da dieci a cinque giorni per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. E’ quanto prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e auto sorveglianza per i contatti stretti. DalL’11 poi via l’obbligo della mascherina all’aperto e forse riapertura delle discoteche. quarantena ridotta da 10 a 5 giorni per i non vaccinati Nel dettaglio, secondo il provvedimento che taglia la durata della quarantena, che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi, la cessazione della quarantena è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb –da dieci a cinque giorni per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona positiva. E’ quanto prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure die auto sorveglianza per i contatti stretti. Dalpoi via l’obbligo della mascherina all’aperto eriapertura delleda 10 a 5 giorni per i nonNel dettaglio, secondo il provvedimento che taglia la durata della, che si applica comunque a persone che non manifestano sintomi, la cessazione dellaè ...

Advertising

drsmoda : RT @IlPrimatoN: I dati sul contagio sono in netto miglioramento e quindi il governo deve iniziare ad allentare obblighi e restrizioni http… - IlPrimatoN : I dati sul contagio sono in netto miglioramento e quindi il governo deve iniziare ad allentare obblighi e restrizio… - jessdeukie : la quarantena che scatta solo dopo il quinto caso positivo covid in classe lmao let's go immunità di gregge - wshaper : RT @El_Presid3nt: @LiaQuartapelle Secondo lei mandare i miei figli di quattro anni non vaccinati in una classe con quattro positivi (perchè… - n_nad1a : RT @El_Presid3nt: @LiaQuartapelle Secondo lei mandare i miei figli di quattro anni non vaccinati in una classe con quattro positivi (perchè… -