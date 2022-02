Sanremo, Giannetta: Mi piace cantare ma nella mia cameretta (Di sabato 5 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

armani : Maria Chiara Giannetta at the 2022 Sanremo Festival in #EmporioArmani @SanremoRai #Sanremo2022 - altrogiornorai1 : 'Faccio le prove per Sanremo, spero di non cadere' Maria Chiara Giannetta ai microfoni di @valerioscarponi… - RaiUno : #Blanca è tutti loro. @ChiaraGiannetta e i suoi quattro guardiani ?? #Sanremo2022 La clip è su RaiPlay ?… - gerardofortuna : Sarà pure l'una di notte, ma 'sta storia dei nonni della Giannetta (nata nel '92) che si son incontrati al Sanremo… - MonicaGobbato : Un po' difficile che il nonno della #giannetta abbia incontrato la nonna al circolo in cui seguivano #Sanremo, dove… -