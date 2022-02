Sanremo 2022, Sangiovanni e quel particolare che non sfugge: “La indosso sempre” (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati al momento caldo di Sanremo 2022 e i cantanti si apprestano a scoprire chi si porterà a casa questa edizione. Tra i favoriti alla vittoria finale c’è anche Sangiovanni, il quale può contare sui suoi numerosissimi fan e su un portafortuna che porta sempre con sè durante le esibizioni. Il ragazzo, infatti, ha raccontato di indossare sempre una collana speciale che ha avuto in dono da Giulia Stabile, la sua fidanzata conosciuta ad Amici. Sanremo 2022, Sangiovanni rivela cosa gli ha detto Maria De Filippi Il cantante, che quest'anno è alla sua prima esperienza al Festival, ha ricevuto un messaggio dalla conduttrice ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 5 febbraio 2022) Siamo arrivati al momento caldo die i cantanti si apprestano a scoprire chi si porterà a casa questa edizione. Tra i favoriti alla vittoria finale c’è anche, il quale può contare sui suoi numerosissimi fan e su un portafortuna che portacon sè durante le esibizioni. Il ragazzo, infatti, ha raccontato di indossareuna collana speciale che ha avuto in dono da Giulia Stabile, la sua fidanzata conosciuta ad Amici.rivela cosa gli ha detto Maria De Filippi Il cantante, che quest'anno è alla sua prima esperienza al Festival, ha ricevuto un messaggio dalla conduttrice ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ultimenews24 : (Adnkronos) - Da Massimo Ranieri a Drusilla passando per Fiorello e la sua amicizia con Blanco. Non si risparmia Ma… - collisionlrnts : esiste una vita prima di sanremo 2022 e una vita dopo sanremo 2022 -