Sanremo 2022, Amadeus è inarrestabile serve solo una grande finale: la diretta (Di sabato 5 febbraio 2022) Dallo studio de La Stampa Daniela Lanni e Roberto Pavanello raccontano questa edizione del Festival giunta quasi alla fine. In collegamento da Sanremo Luca Dondoni Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022) Dallo studio de La Stampa Daniela Lanni e Roberto Pavanello raccontano questa edizione del Festival giunta quasi alla fine. In collegamento daLuca Dondoni

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ilpost : I dati Auditel della quarta serata del Festival di Sanremo - LirPaola : RT @galatacla: Guardate questo video: è uno squarcio di come una TV può essere 'servizio pubblico'... Brava @ChiaraGiannetta https://t.co… -