Salernitana-Spezia, Iervolino: “Crediamo alla rimonta”. Curva Sud esaurita (Di sabato 5 febbraio 2022) “Ci auguriamo di poter pensare ad una rimonta, partita difficile ma siamo carichi. Come tutte le sfide che si possono perdere è una sfida avvincente. Sabatini è un condottiero, ci crede e così anche io”. Queste le parole di Danilo Iervolino ai microfoni di Deejay Football in vista della sfida casalinga di lunedì contro lo Spezia. Il presidente della Salernitana è quindi fiducioso dopo la rivoluzione che ha coinvolto la formazione granata nella sessione di mercato invernale. E anche i tifosi sembrano essere dello stesso spirito: dall’ultimo report ufficiale della società, infatti, la prevendita per la sfida salvezza va a gonfie vele, con la Curva Sud che è già andata esaurita, mentre resterebbe ancora pochi tagliandi per la Distinti, con più di 10.000 biglietti totali già venduti. ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) “Ci auguriamo di poter pensare ad una, partita difficile ma siamo carichi. Come tutte le sfide che si possono perdere è una sfida avvincente. Sabatini è un condottiero, ci crede e così anche io”. Queste le parole di Daniloai microfoni di Deejay Football in vista della sfida casalinga di lunedì contro lo. Il presidente dellaè quindi fiducioso dopo la rivoluzione che ha coinvolto la formazione granata nella sessione di mercato invernale. E anche i tifosi sembrano essere dello stesso spirito: dall’ultimo report ufficiale della società, infatti, la prevendita per la sfida salvezza va a gonfie vele, con laSud che è già andata, mentre resterebbe ancora pochi tagliandi per la Distinti, con più di 10.000 biglietti totali già venduti. ...

Advertising

sportface2016 : #Iervolino in vista di #SalernitanaSpezia: 'Crediamo alla rimonta'. E c'è già il tutto esaurito per la Curva Sud - Lazurismo : @Noblus_ @Erniaimperator2 cagliari salernitana samp o spezia sì genoa no spero si salvino anche perché mi roderebbe ancora di più - infoitsport : Salernitana, la probabile formazione per il match contro lo Spezia - infoitsport : Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia: Fazio e Dragusin subito titolari in difesa - infoitsport : Salernitana-Spezia, tutti in campo da Fazio a Verdi e Radovanovic -