Sabrina Ferilli ricorda Lucio Dalla a Sanremo 2022 ma scoppia la polemica sull'omaggio: la reazione di Carone

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2022 trova spazio un omaggio per Lucio Dalla, artista amatissimo scomparso nel 2012. Al grande cantautore è dedicato anche il premio assegnato Dalla sala stampa, che prende il suo nome e che mira a premiare chi ha saputo valorizzare l'arte e la musica secondo i principi che ha ispirato durante tutta la sua carriera. Amadeus e Sabrina Ferilli portano sul palco gli occhiali e il cappello di Lucio Dalla, e l'attrice racconta della sua esperienza insieme al cantautore. L'omaggio però suscita delle polemiche, su cui interviene anche Pierdavide Carone, con cui Dalla tornò a Sanremo per l'ultima volta.

