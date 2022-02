Ryan è morto, il bimbo di 5 anni caduto nel pozzo non ce l'ha fatta (Di sabato 5 febbraio 2022) La corsa contro il tempo è risultata vana Il re del Marocco Mohammed VI ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo e, come riferisce il quotidiano locale Le Matin, ha avuto ... Leggi su ilroma (Di sabato 5 febbraio 2022) La corsa contro il tempo è risultata vana Il re del Marocco Mohammed VI ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo e, come riferisce il quotidiano locale Le Matin, ha avuto ...

Advertising

FrancoScarsell2 : Per alcuni minuti abbiamo gioito con le prime notizie che lo davano salvo,ma Ryan,il bimbo caduto nel pozzo in Maro… - mlmairro : RT @Violetta_2021: Bambino nel pozzo in Marocco: 'Ryan estratto dal tunnel, è morto' - ilrompicoglion5 : RT @FabrizioDelpret: Comunque la metà di quelli che stanno - giustamente - esprimendo cordoglio per #Ryan (il bambino morto in Marocco dopo… - denyocchisecchi : RT @NaderEnajar: Sfortunatamente, Ryan è morto dopo 5 giorni in un pozzo da solo. Morì nelle tenebre da solo.. ma con Dio un martire https:… - grutli : RT @Libero_official: Secondo Al Jazeera, che cita fonti ufficiali marocchine, il piccolo Ryan è morto: vano il salvataggio dal pozzo in cui… -