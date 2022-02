Rugby, Sei Nazioni 2022: Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra, chi partirà col piede giusto? (Di sabato 5 febbraio 2022) Inizia oggi il Guinness Sei Nazioni 2022 e oggi è il momento di due sfide già fondamentali per capire chi può ambire al titolo. Si parte a Dublino, dove l’Irlanda ospita i campioni in carica del Galles, e si chiude a Edimburgo, dove la Scozia cercherà il secondo successo consecutivo contro i rivali di sempre dell’Inghilterra. Nonostante abbia conquistato il titolo 11 mesi fa, il Galles arriva a Dublino senza i favori dei pronostici. Le assenze del capitano Alun Wyn Jones, ma anche di Ken Owens, George North, Taulupe Faletau, Justin Tipuric e Josh Navidi sono pesantissime e Wayne Pivac deve affidarsi a una squadra giovane per provare a difendere il titolo. L’Irlanda, di contro, sembra aver superato il periodo d’assestamento post-Mondiali e Andy Farrell ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Inizia oggi il Guinness Seie oggi è il momento di due sfide già fondamentali per capire chi può ambire al titolo. Si parte a Dublino, dove l’ospita i campioni in carica del, e si chiude a Edimburgo, dove lacercherà il secondo successo consecutivo contro i rivali di sempre dell’. Nonostante abbia conquistato il titolo 11 mesi fa, ilarriva a Dublino senza i favori dei pronostici. Le assenze del capitano Alun Wyn Jones, ma anche di Ken Owens, George North, Taulupe Faletau, Justin Tipuric e Josh Navidi sono pesantissime e Wayne Pivac deve affidarsi a una squadra giovane per provare a difendere il titolo. L’, di contro, sembra aver superato il periodo d’assestamento post-Mondiali e Andy Farrell ...

Advertising

zazoomblog : Scozia-Inghilterra oggi Sei Nazioni rugby 2022: orario canale tv programma in chiaro streaming - #Scozia-Inghilter… - andreastoolbox : Sei Nazioni Under 20, Francia-Italia 41-15: highlights | Sky Sport - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni under 20: troppa Francia per questa Italia - zazoomblog : Rugby Sei Nazioni Under 20 2022: Francia-Italia 41-15. Azzurrini sconfitti all’esordio - #Rugby #Nazioni #Under #2… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sei Nazioni Under 20, Italia sconfitta dalla Francia 41-15 #rugby -