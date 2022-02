Roma, controlli a tappeto: minimarket aperti oltre le 22, scattano chiusure e multe (Di sabato 5 febbraio 2022) Continuano i controlli a tappeto nella Capitale, con diversi quartieri passati al setaccio per verificare il rispetto delle norme anti-Covid (e non solo). A Roma il Sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura dei minimarket alle 22, ma nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di verifiche nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, e sono stati cinque i locali chiusi perché non hanno rispettato il provvedimento sindacale, che è stato emanato per prevenire la vendita di bevande alcooliche. I militari, infatti, hanno disposto la chiusura per 5 giorni e hanno multato i titolari, che ora dovranno pagare una sanzione di 400 euro. ‘Mala movida’ a Roma: controlli a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Continuano inella Capitale, con diversi quartieri passati al setaccio per verificare il rispetto delle norme anti-Covid (e non solo). Ail Sindaco Gualtieri ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura deialle 22, ma nella serata di ieri i Carabinieri della CompagniaParioli hanno eseguito un servizio di verifiche nei quartieri Nomentano, Salario-Trieste e piazza Bologna, e sono stati cinque i locali chiusi perché non hanno rispettato il provvedimento sindacale, che è stato emanato per prevenire la vendita di bevande alcooliche. I militari, infatti, hanno disposto la chiusura per 5 giorni e hanno multato i titolari, che ora dovranno pagare una sanzione di 400 euro. ‘Mala movida’ aa ...

