Pronostici vincitore Sanremo 2022: Gianni Morandi insidia Mahmood e Blanco, quote finale (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano ormai poche ore alla finale del Festival di Sanremo 2022 che decreterà il vincitore della 72esima edizione della kermesse. Cosa dicono i Pronostici sul vincitore? dopo la quarta serata di ieri i bookmaker hanno cambiato idea e ci sarebbe stato un vero e proprio ribaltone che vede ora Gianni Morandi diventare la vera spina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022) Mancano ormai poche ore alladel Festival diche decreterà ildella 72esima edizione della kermesse. Cosa dicono isul? dopo la quarta serata di ieri i bookmaker hanno cambiato idea e ci sarebbe stato un vero e proprio ribaltone che vede oradiventare la vera spina... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Pronostici vincitore Sanremo 2022: Gianni Morandi insidia Mahmood e Blanco, quote finale #sanremo2022 - SonoImprudente : Toto pronostici: Morandi,M&B,Irama in top 3 con il primo vincitore di #Sanremo2022 Sangiovanni 4,LRDL 5,Elisa 6 co… - annina_torty : Pronostici:vince #Mamhood con #Blanco .Che scoperta!Non è scontato.Ricordiamoci della giuria “popolare”votante. Età… - infoitinterno : Pronostici Sanremo 2022 e classifica/ Quote: vincitore Elisa o Mahmood e Blanco? - redazionerumors : Sanremo, tutti i pronostici: Elisa e la coppia Mahmood-Blanco tra i favoriti #Sanremo2022 #Elisa #Mahmood #Blanco -