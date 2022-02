Pomodori al forno con un ripieno insolito | un piatto incredibile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 febbraio 2022) Semplice da preparare, a base di soli ingredienti genuini e di facile reperibilità, hanno una resa versatile: potete servirli come antipasto ad una cena con gli amici di sempre per offrire loro unoriginale e gustoso, oppure come contorno saporito e nutriente, dalla resa davvero piacevole per il palato e per gli occhi! Dovrete avere solo un’accortezza: ricordate che la farcitura non si gonfia in cottura, quindi ricolmateli in modo da rendere corposo e pieno l’effetto finale. Non lasciateli dorare eccessivamente, perché potrebbero risultare poi un po’ mollicci. Aromatizzateli con spezie a piacere, o se preferite, con verdure o prosciutto a dadini. Conservateli per due giorni in frigorifero, potete consumarli anche freddi, sono spaziali comunque! Curiose di sapere come procedere? Iniziamo!alripieni di frittata: ...