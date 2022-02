Olimpiadi invernali 2022, staffetta mista nello short track: Italia d’argento (Di sabato 5 febbraio 2022) Una grande soddisfazione per l’Italia alle Olimpiadi invernali 2022. Nella disciplina staffetta mista in short track, gli azzurri sono riusciti a conquistare la medaglia d’argento nella finalissima. Gli azzurri hanno sfruttato (anche) la buona sorte finendo alle spalle della Cina che ha conquistato l’alloro più importante di questa competizione. Olimpiadi invernali 2022: bene Italia, Fontana nona medaglia olimpica L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella finale di staffetta mista in short track. Una gioia immensa per gli azzurri che sono riusciti a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Una grande soddisfazione per l’alle. Nella disciplinain, gli azzurri sono riusciti a conquistare la medaglianella finalissima. Gli azzurri hanno sfruttato (anche) la buona sorte finendo alle spalle della Cina che ha conquistato l’alloro più importante di questa competizione.: bene, Fontana nona medaglia olimpica L’ha conquistato la medaglianella finale diin. Una gioia immensa per gli azzurri che sono riusciti a ...

