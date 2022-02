Oggi è un altro giorno, Serena Bortone mette in imbarazzo Michele Bravi: “Come hai …” (Di sabato 5 febbraio 2022) Questa è la settimana di Sanremo e quindi di conseguenza questo è spesso l’argomento principale affrontato all’interno di varie trasmissioni. Anche all’interno di Oggi è un altro giorno ovvero il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone all’interno del quale in questi giorni si sta tanto parlando della settantaduesima edizione del Festival. Nel corso di uno di tali appuntamenti però è accaduto qualcosa che ha fatto tanto arrabbiare i fan di uno dei concorrenti in gara ovvero Michele Bravi, e tutto a causa di una domanda fatta all’artista dalla presentatrice. Michele Bravi ospite di Oggi è un altro giorno Michele Bravi è stato uno degli ospiti ... Leggi su cityroma (Di sabato 5 febbraio 2022) Questa è la settimana di Sanremo e quindi di conseguenza questo è spesso l’argomento principale affrontato all’interno di varie trasmissioni. Anche all’interno diè unovvero il programma di Rai 1 condotto daall’interno del quale in questi giorni si sta tanto parlando della settantaduesima edizione del Festival. Nel corso di uno di tali appuntamenti però è accaduto qualcosa che ha fatto tanto arrabbiare i fan di uno dei concorrenti in gara ovvero, e tutto a causa di una domanda fatta all’artista dalla presentatrice.ospite diè unè stato uno degli ospiti ...

Advertising

vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco 'È fondamentale essere solidali l’uno con l’altro. E per questo oggi, lo ripeto, Oggi non… - zaiapresidente : ?????? OGGI E' LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI! Questa foto arriva da uno dei Pronto Soccorso della Ulss4 'Veneto Or… - RaiNews : Quante volte ci siamo trovati con un solo calzino della coppia originaria. Oggi, se non riusciamo a trovare l’altro… - CarmineGioni : RT @dottorpax: Ieri a pranzo, al ristorante, il nostro tavolo da 2 era l'unico. Ieri a cena, altro locale stessa scena. Oggi a pranzo erava… - blogfp : PapaFrancesco 'È fondamentale essere solidali l’uno con l’altro. E per questo oggi, lo ripeto, Oggi non è tempo di… -