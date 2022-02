Napoli, Spalletti: “Squadra pronta per vincere sempre. A Venezia partita difficilissima” (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Squadra la vedo in condizione, facciamo il Napoli costruito per cercare di vincere qualsiasi partita. Sarebbe fondamentale avere calciatori a disposizione che ti permette di giocare gare così ravvicinate ma sempre ci manca qualcuno di importante ed è abitudine ormai giocare spesso. Andiamo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, il calcio va vissuto senza apnea”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della ripresa con la sfida a Venezia. “E’ finito il mercato – ha proseguito – e sono felice per abbracciare i calciatori, c’era qualche dubbio che ti mancava qualcuno. Ora abbiamo le carte in regola per giocare e fare quel piccolo miglioramento che serve. A ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Lala vedo in condizione, facciamo ilcostruito per cercare diqualsiasi. Sarebbe fondamentale avere calciatori a disposizione che ti permette di giocare gare così ravvicinate maci manca qualcuno di importante ed è abitudine ormai giocare spesso. Andiamo con la felicità di chi ha voglia di vincerle tutte, il calcio va vissuto senza apnea”. Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia della ripresa con la sfida a. “E’ finito il mercato – ha proseguito – e sono felice per abbracciare i calciatori, c’era qualche dubbio che ti mancava qualcuno. Ora abbiamo le carte in regola per giocare e fare quel piccolo miglioramento che serve. A ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - PartenoPesce : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbiamo fare u… - Outside99201018 : RT @DiMarzio: . @sscnapoli, le parole di #Spalletti alla vigilia del match di #SerieA contro il #Venezia - cn1926it : #Spalletti: “#Napoli costruito per vincere ogni partita, #Venezia ostico. Temevo il mercato” -