“Mi sono rotto, ora dico la verità”: Sophie Codegoni in trappola, lui le rinfaccia le critiche velenose (Di sabato 5 febbraio 2022) Sophie Codegoni sbugiardata clamorosamente al GF Vip: l’attacco proviene da un concorrente insospettabile. Sophie Codegoni (fonte youtube)I litigi di coppia spesso sfociano nelle perfidie più aberranti: volano parole grosse e i toni si alzano vertiginosamente. Ne sanno qualcosa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i fidanzatini del GF Vip. Il loro legame si è consolidato proprio all’interno del reality di Alfonso Signorini, ma ultimamente è piuttosto altalenante: le schermaglie avvengono sempre più di frequente. L’ultima, risalente alla notte di venerdì, nasconde dei retroscena davvero clamorosi, ed è stato tirato in ballo anche l’incolpevole Antonio Medugno. Ecco cos’è accaduto. “E’ un cesso!” Sophie Codegoni senza filtri, ... Leggi su ck12 (Di sabato 5 febbraio 2022)sbugiardata clamorosamente al GF Vip: l’attacco proviene da un concorrente insospettabile.(fonte youtube)I litigi di coppia spesso sfociano nelle perfidie più aberranti: volano parole grosse e i toni si alzano vertiginosamente. Ne sanno qualcosae Alessandro Basciano, i fidanzatini del GF Vip. Il loro legame si è consolidato proprio all’interno del reality di Alfonso Signorini, ma ultimamente è piuttosto altalenante: le schermaglie avvengono sempre più di frequente. L’ultima, risalente alla notte di venerdì, nasconde dei retroscena davvero clamorosi, ed è stato tirato in ballo anche l’incolpevole Antonio Medugno. Ecco cos’è accaduto. “E’ un cesso!”senza filtri, ...

Advertising

nicsac2 : RT @FPFabrizioPhD: Le dichiarazioni di questi giorni hanno alimentato la disinformazione su vaccini. Mi stanno stancando, metterò a tacere… - Pamela00151920 : @jeruGFVIP6 Mi sa che ha rotto un po' a tutti anche in casa . Quei suoi sorrisetti sono veramente da brividi - radioformusic : #NowPlaying AGRESTI_LAURETTA_DE MARINIS_MI SONO ROTTO_version EDULCORATA_radio edit - gakvhi : a volte mi chiedo perché ste persone non capiscano quanto abbiano rotto i coglioni dato che non ci sono altro che c… - mourinhismoasr : vista la situazione attuale mi sono rotto il cazzo pure del perbenismo della Nazionale e di chi ne parla...visto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : sono rotto Moro , Fanfani, Mattarella. La mia lunga vita nella Dc " Su De Mita invece una volta disse: "De Mita voleva la mia pelle e io mi sono rotto le palle". "Sono situazioni che fanno parte della dialettica politica. C'è stata prima una grande intesa, un grande ...

Gianluca Vacchi liquidato dalla società: 'Non sento mio fratello da mesi' Gianluca Vacchi: il fratello e la società Per la prima volta Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio ... 'Ogni volta che ci sono di mezzo io, si vuole creare una Dynasty che non c'è. Io, verso mio fratello,...

BERNAL. «MI SONO ROTTO QUASI 20 OSSA MA RINGRAZIO DIO...» TUTTOBICIWEB.it Morte David Rossi: un hard disk rotto, mail con date impossibili e una perizia shock in arrivo Chi ha avuto accesso alla mail di Viola e al server dopo la morte di Rossi? Perché non sono stati subito sequestrati e sono stati invece utilizzati dal personale interno alla banca? E ...

"Moro, Fanfani, Mattarella. La mia lunga vita nella Dc" Su De Mita invece una volta disse: “De Mita voleva la mia pelle e io mi sono rotto le palle”. “Sono situazioni che fanno parte della dialettica politica. C’è stata prima una grande intesa, un grande ...

Su De Mita invece una volta disse: "De Mita voleva la mia pelle e io mile palle". "situazioni che fanno parte della dialettica politica. C'è stata prima una grande intesa, un grande ...Gianluca Vacchi: il fratello e la società Per la prima volta Gianluca Vacchi hail silenzio ... 'Ogni volta che cidi mezzo io, si vuole creare una Dynasty che non c'è. Io, verso mio fratello,...Chi ha avuto accesso alla mail di Viola e al server dopo la morte di Rossi? Perché non sono stati subito sequestrati e sono stati invece utilizzati dal personale interno alla banca? E ...Su De Mita invece una volta disse: “De Mita voleva la mia pelle e io mi sono rotto le palle”. “Sono situazioni che fanno parte della dialettica politica. C’è stata prima una grande intesa, un grande ...