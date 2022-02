Mahmood e Blanco e la sorpresa preparata per la finale di Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) sorpresa per l'ultima esibizione al Festival di Sanremo 2022 di Mahmood e Blanco . A rivelarlo è stato lo stesso Mahmood nella conferenza stampa precendente la serata finale: 'Ci sarà una sorpresa ' ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022)per l'ultima esibizione al Festival di2022 di. A rivelarlo è stato lo stessonella conferenza stampa precendente la serata: 'Ci sarà una' ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Mahmood poco prima di esibirsi con Blanco in questa quarta serata di #Sanremo2022 ha avuto un mancamento. Pronta… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - Radio1Rai : ?? #Sanremo2022 Assedio di fan all’albergo di Mahmood e Blanco. Lui chiede di indossare la mascherina - Ithvriel_ : Raga io ve lo dico segnatevelo che se tutti siamo per vinti Blanco e Mahmood ci sarà la sorpresa e vince un altro segnatevelo #Sanremo2022 - sueelzh : @GiornoPer Io ci credo al triplete oggi Vittoria derby Sconfitta lazio Blanco e mahmood vincitori -