M5S | Di Maio si dimette dal comitato di garanzia | «Il Movimento è casa nostra | le voci vanno ascoltate e non represse»

Advertising

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - fanpage : Pubblichiamo in anteprima la lettera con con cui Luigi #DiMaio annuncia a Giuseppe Conte le sue dimissioni dal ruol… - Adnkronos : #DiMaio si dimette dal comitato di garanzia #M5S. #ultimora - Majden3 : RT @sissiisissi2: M5S, Di Maio: “Mi dimetto dal Comitato di garanzia” - CarloScuri80 : @claudio301065 Di Maio e la rappresentazione vivente del motivo per cui fu introdotta nel M5S la regola dei due mandati. -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Maio

Leggi anche, Dilascia comitato garanzia Governo, Conte vede Draghi: "c'è, ora patto per cittadini" "La nostra visione del mondo - spiega infatti - è sempre la stessa: vogliamo costruire ...'Io sarò tra le voci che sono pronte a sostenere il nuovo corso, mantenendo la libertà di alzare la mano e dire cosa non va bene e cosa andrebbe migliorato - rivendica Di- Qui si vince o si ...In questa edizione: M5S, Di Maio si dimette da comitato garanzia. Il Papa ai sindaci: investire nella legalità. Il report ISS: mortalità più alta fra i no-vax. Confindustria: "Produzione in forte ...Di Maio era stato eletto lo scorso settembre insieme a Roberto ... decidere sulla sussistenza o la perdita dei requisiti per l’iscrizione al M5S ed esprimere il parere sulla compatibilità con i valori ...