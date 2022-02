M5s | Di Maio | “Mi dimetto da comitato garanzia”

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Luigi Disi dimette daldidel M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Una lettera, visionata dall’Adnkronos, in cui si invita ad ascoltare le diverse anime del movimento e ad aprirsi a un confronto “che ci permetta davvero di rilanciare il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Sono state giornate intense – è l’incipit della lettera – L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo la rielezione del presidente Sergio Mattarella, ho proposto di avviare una riflessione interna al Movimento. Penso che all’interno di una forza politica sia fondamentale dialogare, confrontarsi e ascoltare tutte le voci. Tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Maio

... i toni iniziano ad abbassarsi e l'ipotesi di un confronto tra Luigi Die Giuseppe Conte in un'assemblea congiunta dedicata prende sempre più corpo. Il presidente, che ieri ha visto Mario ......a Draghi Presidente che significava sostanzialmente la fine del governo per l'opposizione del... Conte, in rottura ufficiale con Di, ha mostrato come tentare di intercettare i rigurgiti e i ...Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia del M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Una lettera, visionata dall’Adnkronos, in cui si invita ad ascoltare le ...Luigi di Maio si dimette dal comitato di garanzia del M5s con una lettera inviata a Giuseppe Conte: “M5S casa nostra, ascoltare e non reprimere le voci”. Con una lettera inviata al presidente Giuseppe ...