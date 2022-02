Lulù e Jessica vogliono nominare Alessandro? La mamma di Sophie interviene (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle passate ore sui social è circolata una voce secondo la quale Lulù e Jessica Selassié, conversando con le due new entry, Antonio e Gianluca, si sarebbero messe d’accordo sulle prossime nomination. Nel dettaglio, avrebbero deciso di nominare Alessandro Basciano al fine di intaccare anche Sophie Codegnoni. Ad intervenire sulla questione è stata anche la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle passate ore sui social è circolata una voce secondo la qualeSelassié, conversando con le due new entry, Antonio e Gianluca, si sarebbero messe d’accordo sulle prossime nomination. Nel dettaglio, avrebbero deciso diBasciano al fine di intaccare ancheCodegnoni. Ad intervenire sulla questione è stata anche la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Giusy12053168 : RT @Karubdrl: Vedete Barú come le considera Jessica e Lulù? Gli ha detto è di famiglia lui le vuole davvero bene. #jeru - Karubdrl : Vedete Barú come le considera Jessica e Lulù? Gli ha detto è di famiglia lui le vuole davvero bene. #jeru - martina20047130 : Comunque miriana ancora una volta si mostra la mamma sia per jessica; sia per lulu; sia per sophie che per quelli c… - Rossell66297010 : E chi se la prenderà nel culo quando lulu per difendere Jessica creerà il devasto? Lulu ovviamente #gfvip #fairylu… - kyogenshin : Scusate raga muoio dal ridere peró, Jessica in stanza distrutta a letto e Lulù che twerka e canta in sala ?????????????????????? #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Jessica Lulù e Jessica vogliono nominare Alessandro? La mamma di Sophie interviene Nelle passate ore sui social è circolata una voce secondo la quale Lulù e Jessica Selassié , conversando con le due new entry, Antonio e Gianluca , si sarebbero messe d'accordo sulle prossime nomination. Nel dettaglio, avrebbero deciso di nominare Alessandro Basciano ...

Manuel Bortuzzo e la storia d'amore con Lulù Selassiè/ 'Oggi penso solo a lei' Lulù sistema le mutande a Jessica: "Basta che si vedano i peli"/ "Sei troppo suora! Altrimenti resti single" Manuel Bortuzzo e l'amore per Lulù Selassiè: 'Oggi sono io quello che non si stacca più' ...

Nelle passate ore sui social è circolata una voce secondo la qualeSelassié , conversando con le due new entry, Antonio e Gianluca , si sarebbero messe d'accordo sulle prossime nomination. Nel dettaglio, avrebbero deciso di nominare Alessandro Basciano ...sistema le mutande a: "Basta che si vedano i peli"/ "Sei troppo suora! Altrimenti resti single" Manuel Bortuzzo e l'amore perSelassiè: 'Oggi sono io quello che non si stacca più' ...