Lotta alla mafia e riforma del Csm. Sulla giustizia il M5S avvisa Draghi. Parla il capogruppo in Commissione, Saitta: “Sull’ergastolo ostativo non si può più aspettare” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tema della giustizia torna prepotentemente al centro dell’agenda politica, specie dopo il discorso di insediamento per il nuovo mandato di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica (leggi l’articolo): “Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura, l’ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tema dellatorna prepotentemente al centro dell’agenda politica, specie dopo il discorso di insediamento per il nuovo mandato di Sergio Mattarellapresidenza della Repubblica (leggi l’articolo): “Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature mi preme sottolineare che un profondo processotore deve interessare anche il versante della. Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura, l’ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Sanità, carobollette e lotta alla precarietà. Le urgenze del Paese, le urgenze del MoVimento 5 Stelle - GiuseppeConteIT : Le parole del Capo dello Stato sui giovani, sulla lotta alla precarietà e la tutela dell'ambiente rappresentano la… - elenabonetti : L’Italia torna a crescere, @ItaliaViva ci ha sempre creduto. Una crescita del Pil del 6.5 % nel 2021, un dato stori… - polveredipixie : Ecco una petizione lanciata con @AllOut che potrebbe davvero cambiare le cose per le persone LGBT+. Aggiungi il tuo… - SavinoBalzano : Oggi sarò in piazza per protestare contro gli avversari della Costituzione. Ho preparato alcuni punti per il mio i… -