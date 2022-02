Lo scuolabus abusivo senza targa né assicurazione | ma con gli studenti a bordo

Advertising

rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Napoli, CC fermano scuolabus abusivo senza targhe né assicurazione #cc #scampia #napoli - retewebitalia : Italia, Napoli: a Scampia servizio scuolabus abusivo su mezzo non immatricolato e senza assicurazione -… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Napoli, CC fermano scuolabus abusivo senza targhe né assicurazione #cc #scampia #napoli - neifatti : Napoli, fermato scuolabus abusivo senza targhe né assicurazione - IlFattoNisseno : Italia, Napoli: a Scampia servizio scuolabus abusivo su mezzo non immatricolato e senza assicurazione -

Ultime Notizie dalla rete : scuolabus abusivo

Fanpage.it

commenta I carabinieri di Napoli hanno fermato a Scampia un furgone senza targhe che, senza alcun tipo di autorizzazione, trasportava a scuola 15 studenti. Durante il controllo è risultato che il ...Unoche trasportava 15 studenti è stato scoperto e fermato dai carabinieri nel quartiere Scampia, zona nord di Napoli. I militari del nucleo radiomobile di Napoli hanno notato in via ...I carabinieri hanno fermato, nel quartiere napoletano di Scampia, uno furgone che veniva usato come scuolabus abusivo per il servizio di trasporto studenti senza alcuna autorizzazione; dentro c'erano ...Nel quartiere di Scampia a Napoli i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno bloccato un furgone in via Galimberti. Il veicolo non aveva le targhe e all’interno viaggiavano 15 ragazzi.