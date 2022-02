Latina | girava per la città indossando un’uniforme da Carabiniere | arrestato pregiudicato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 5 febbraio 2022) Non è ancora chiaro il motivo per cui s agper launa vera uniforme dei Carabinieri, ne’ come ne sia entrato in possesso. Lo strano fatto è avvenuto anella tarda serata di ieri. Gli agenti della Polizia di stato della Squadra Volante della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, stavano svolgendo un servizio congiunto volto al contrasto dei reati predatori, quando hanno notato l’uomo. Ad attirare l’attenzione degli agenti è stato il fatto che il (finto)fosse da solo a quell’ora tarda e che nelle vicinanze dell’uomo non fosse presente ne’ un eventuale collega, ne’ l’autovettura di servizio.fintoIl finto, che indossava una vera uniforme operativa completa, stava ...