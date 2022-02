Il deputato Casciello FI | “Velocizzare linea ferroviaria Paestum-Maratea”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Un’importante ‘risoluzione’ presentata in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati impegna il Governo ad ‘adottare le misure necessarie e urgenti per l’adeguamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione dellanella tratta tra’”. Ne da’ notizia l’on. Gigidi Forza Italia e primo firmatario dell’atto parlamentare per il territorio del Cilento, condiviso con i colleghi Antonio Pentangelo e Roberto Caon. Nel dettaglio, tale intervento sullatra“terrà anche conto dell’eventualità di possibile futura trasformazione in tratta di Alta Velocità, in considerazione della sua importanza sia in termini ...