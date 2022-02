Fuori dal Gf Vip, Gianmaria e Federica Calemme: il retroscena del bacio (Di sabato 5 febbraio 2022) Fuori dal Gf Vip Federica e Gianmaria si sono rivisti in studio ma mentre cercavano di baciarsi è intervenuta un’altra gieffina a interromperli: il retroscena Gianmaria ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per tornare al suo lavoro. Ma una volta in studio ha tentato di avvicinarsi a Federica per darle un bacio ma è intervenuta una vippona che li ha interrotti. Si tratta di Valeria Marini. Ecco cosa ha svelato l’autore di Casa Chi nelle chicche di gossip, come riporta BlogTivvu: «Innanzitutto Gianmaria sarà ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e ci sarà una sorpresa. I suoi datori di lavoro gli avevano detto ‘dentro’ o ‘Fuori’. A mio avviso rischiava di arrivare anche in finale. Lui ha scelto il lavoro però non facendo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)dal Gf Vipsi sono rivisti in studio ma mentre cercavano di baciarsi è intervenuta un’altra gieffina a interromperli: ilha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per tornare al suo lavoro. Ma una volta in studio ha tentato di avvicinarsi aper darle unma è intervenuta una vippona che li ha interrotti. Si tratta di Valeria Marini. Ecco cosa ha svelato l’autore di Casa Chi nelle chicche di gossip, come riporta BlogTivvu: «Innanzituttosarà ospite di Verissimo con Silvia Toffanin e ci sarà una sorpresa. I suoi datori di lavoro gli avevano detto ‘dentro’ o ‘’. A mio avviso rischiava di arrivare anche in finale. Lui ha scelto il lavoro però non facendo ...

Advertising

CB_Ignoranza : Si molto bello Sanremo, ma intanto lo United è stato buttato fuori dal Middlesbrough in FA Cup. Siuuuun't.… - 10_Smarti : Chi siamo fuori dal campo determina anche che tipo di giocatrici siamo dentro il campo! Complimenti ragazze ?? - riotta : #Mattarella invoca infine la riforma e la fine degli scontri fra i magistrati. Boato del Parlamento. Ora presiedend… - Ulisse_7207 : @MagicaEmy77 Sto girando in largo e in lungo la pianura padana con il braccio fuori dal finestrino per tenere in fr… - St4tlerWaldorf : 'In America lo sai i Coronavirus escon fuori dalla doccia? E che le informazioni covid sono prese pari pari dal Bub… -