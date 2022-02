Formazioni ufficiali Como-Lecce, Serie B 2021/2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Como-Lecce, match valido per la 21esima giornata della Serie B 2021/2022. Due soli punti nelle ultime tre uscite per i padroni di casa, che arrivano dal pareggio contro il Crotone. Bel momento, invece, per il Lecce, reduce da due vittorie nelle ultime due partite. Queste le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Como (4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Gatto; Cerri, Gliozzi. Lecce (4-1-4-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Gendrey, Gallo; Hjulmand; Strefezza, Faragò, Bjorkengren, Listowski; Coda. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 21esima giornata della. Due soli punti nelle ultime tre uscite per i padroni di casa, che arrivano dal pareggio contro il Crotone. Bel momento, invece, per il, reduce da due vittorie nelle ultime due partite. Queste le scelte dei due tecnici.(4-4-2): Facchin; Vignali, Scaglia, Varnier, Ioannou; Parigini, Bellemo, Arrigoni, Gatto; Cerri, Gliozzi.(4-1-4-1): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Gendrey, Gallo; Hjulmand; Strefezza, Faragò, Bjorkengren, Listowski; Coda. SportFace.

