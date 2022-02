F1 | Sam Michael eletto nuovo responsabile della Safety Commission

(Di sabato 5 febbraio 2022) Samè stato nominatoPresidenteper quanto riguarda il Mondiale di F1. L’australiano prende il posto di Patrick Head tornando di fatto nella massima formula dopo aver avuto una lunga esperienza con McLaren. Il PresidenteFIA Mohammed Ben Sulayem ha quindi scelto Samche negli ultimi anni si era concentrato su diverse attività in Australia con il Team Triple Eight, squadra che ha vinto con il neozelandese Shane van Gisbergen il Supercars Championship 2021. Il primo Consiglio Mondiale presieduto dal successore di Jean Todt ha approvato anche il cambio di ruolo del brasiliano Felipe Massa, ex pilota di F1 che ha continuato la propria attività agonistica in Sudamerica nella Stock Car Pro Series. NASCAR, Helio Castroneves ...

Advertising

Motorsport_IT : #F1 | Sam Michael nuovo responsabile della Safety Commission - CompetitionLaws : #eCompetitions Contributors incl: Elisa Stefanini, Luca Gambini, Marianna Riedo, Irene Picciano, Enzo Marasà… - BAyhourkunnu : @prettymona6 @SketoTolulope @ezah_bae @_Mayowa_Sam @heyzed1988 @HPotables @AnikeAdepeju @juniortife @Tifeh_Adunni… -

Ultime Notizie dalla rete : Sam Michael

Motorsport.com - IT

Freeman, Ng Choon Ping,Ritzenberg, Hayley Williams THE PALACE Jo Prichard STUFFED Theo Rhys, Joss Holden - Rea THREE MEETINGS OF THE EXTRAORDINARY COMMITTEEWoodward, Max Barron, Daniel ...... con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Geraldine Chaplin, Hugo Weaving, Art Malik,Cronin, David Sterne, Branko Tomovic, Elizabeth Croft,Hazeldine e Olga Fedori. Room in ...Michael Carrafa, Michael Carrafa And Peter Gountzos Tbc 15 Group Pty Ltd (Formerly Known As 'Ctw 2 Pty Ltd'), ABN: 72164766250, Main Business Location: VIC 3043, Notice Date: July 1, 2021, Liquidator: ...Sam Michael è stato nominato nuovo Presidente della Safety Commission per quanto riguarda il Mondiale di F1. L'australiano prende il posto di Patrick Head tornando di fatto nella massima formula dopo ...