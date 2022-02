Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia Partiti | pressing su Draghi

Advertising

Adnkronos : #DiMaio si dimette dal comitato di garanzia #M5S. #ultimora - repubblica : M5S, Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia: “Nel Movimento c’e' pluralita', tutte le anime devono poter espri… - Eposmail : RT @FQLive: #ULTIMORA Movimento 5 Stelle, Di Maio si dimette da comitato di garanzia - LaNotifica : M5S, Di Maio si dimette dal Comitato di Garanzia - vivereitalia : M5S, Di Maio si dimette dal Comitato di Garanzia -

Ultime Notizie dalla rete : Maio dimette

La decisione del ministro brillino arriva dopo giorni di gelo politico e personale con Conte, che Diaveva pesantemente criticato per la gestione delle trattative sull'elezione del presidente ...'Ho deciso di dimettermi per rispettare la pluralità di idee'. Il ministro degli Esteri, in una lettera indirizzata a Conte e Grillo, apparentemente evita polemiche dopo l'elezione bis di Mattarella. ..."Ho deciso di dimettermi per rispettare la pluralità di idee". Il ministro degli Esteri, in una lettera indirizzata a Conte e Grillo, apparentemente evita polemiche dopo l'elezione bis di Mattarella.ROMA – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è dimesso dal ruolo di presidente e membro del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. La sua decisione è stata ufficializzata in una lettera in ...