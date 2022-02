Campobasso-Palermo, 20 convocati dal tecnico Baldini: l’elenco completo (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare il Campobasso nel match valido per la 25ª giornata del girone C di Serie C Leggi su mediagol (Di sabato 5 febbraio 2022) Ildi Silviosi appresta ad affrontare ilnel match valido per la 25ª giornata del girone C di Serie C

Advertising

Mediagol : Campobasso-Palermo, 20 convocati dal tecnico Baldini: l’elenco completo - telodogratis : Il Palermo a Campobasso per dimenticare il secondo tempo col Messina - PalermoToday : Palermo, contro il Campobasso Doda e Dall'Oglio out: scatta l'ora di Somma e Odjer - CornerMessina : 25º turno del Girone C che si apre con l’impegno casalingo della Turris contro un Catania in cerca di punti. Per l’… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Palermo a Campobasso per dimenticare il secondo tempo col Messina - -