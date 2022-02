Afragola, fa la spesa ma non paga: denunciato 73enne (Di sabato 5 febbraio 2022) Il pensionato aveva raccolto la merce esposta nel maxi-store Ikea di Afragola e, senza pagare, aveva raggiunto la sua auto, prima di essere raggiunto dai dipendenti. Tovaglie, posate, stoviglie varie, cavi usb, copripiumini e anche profumatori per ambiente. C’era un po’ di tutto nel carrello di prodotti rubati da un 73enne di Mondragone nel maxi-store Leggi su 2anews (Di sabato 5 febbraio 2022) Il pensionato aveva raccolto la merce esposta nel maxi-store Ikea die, senzare, aveva raggiunto la sua auto, prima di essere raggiunto dai dipendenti. Tovaglie, posate, stoviglie varie, cavi usb, copripiumini e anche profumatori per ambiente. C’era un po’ di tutto nel carrello di prodotti rubati da undi Mondragone nel maxi-store

