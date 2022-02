Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 16:30 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2022 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma-FIUMICINO, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE PROSEGUIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCOROD, IN USCITA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E NEI PRESSI DELLA ROTATORIA PER VIA PALOBARESE, IN DIREZIONE MAENTANA LE ALTRE NOTIZIE AL VIA IL 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)DEL 4 FEBBRAIOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA-FIUMICINO, LA CIRCONE E’ SCORREVOLE PROSEGUIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA TUSCIA AL RACCOROD, IN USCITA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E NEI PRESSI DELLA ROTATORIA PER VIA PALOBARESE, IN DIREZIONE MAENTANA LE ALTRE NOTIZIE AL VIA IL 7 FEBBRAIO SULLA REGIONALE ...

Advertising

enricofrasca3g3 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Trastevere - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Portuense (Casetta Mattei-Trullo) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Trastevere - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via XX Settembre (Piave-Quattro Fontane) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Salaria (piazza di Priscilla- piazza Fiume) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Da domani a lunedì scattano di nuovo, anche a Reggio, le misure emergenziali del Piano aria integrato 3 " viale dei Trattati di Roma " via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità ...

Dago e Stecco (Lega): "Roma dice sì alla Novara - Vercelli' ...il presidente leghista della commissione Sanità del Piemonte Alessandro Stecco - sono utente di un percorso stradale non adeguato ai flussi veicolari che quotidianamente utilizzano la viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews 3 " viale dei Trattati di" via Filangeri " via Citta' del Tricolore; ? Direttrice Bagnolo in ...limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla......il presidente leghista della commissione Sanità del Piemonte Alessandro Stecco - sono utente di un percorso stradale non adeguato ai flussi veicolari che quotidianamente utilizzano la...