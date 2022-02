Ultime Notizie Serie A: Percassi vicepresidente di Lega, Ferreo accuse confermate (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – Ventura: «Ecco la mia sulla lotta salvezza» – L’ex Ct della Nazionale indica la strada per la salvezza. Le parole Ore 9.15 – Il Tribunale di Catanzaro conferma le accuse verso Ferrero – L’ex presidente della Sampdoria ancora nei guai. La notizia Ore 8.40 – Serie A, il vicepresidente sarà Percassi– Il vicepresidente della Lega Serie A sarà il patron dell’Atalanta. La notizia Ore 8.20 – Lazio e Roma, non esiste Capitale senza dolori – I problemi delle due squadre della Capitale. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – Ventura: «Ecco la mia sulla lotta salvezza» – L’ex Ct della Nazionale indica la strada per la salvezza. Le parole Ore 9.15 – Il Tribunale di Catanzaro conferma leverso Ferrero – L’ex presidente della Sampdoria ancora nei guai. La notizia Ore 8.40 –A, ilsarà– IldellaA sarà il patron dell’Atalanta. La notizia Ore 8.20 – Lazio e Roma, non esiste Capitale senza dolori – I problemi delle due squadre della Capitale. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : Almeno sei terminal petroliferi nei porti marittimi di Anversa, Gand, Terneuzen e Amsterdam sono stati colpiti da u… - SalvatoreMerlo : Apprese ultime notizie, sorge dilemma sulla strategia di Salvini per il Quirinale. Ecco il dilemma: A fess è in mm… - scherlockrosson : RT @EugenioTontini: Ultime notizie: Virginia Raggi chiede l’espulsione di Sileri dal M5s: “Frasi indegne contro i non vaccinati” - sportli26181512 : Marco Parolo: 'Se Inzaghi vince il Derby, ammazza il Milan' - OdeonZ__ : Inter, Bastoni: “Leao sarà il più difficile da marcare. Io al Milan? Mai nella vita” -