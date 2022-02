Traffico Roma del 04-02-2022 ore 17:30 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla relazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la diramazione di Roma sud è interna tra la Cassia bis e La Rustica in tangenziale stile verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria e verso lo stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo del Portonaccio diversi gli incidenti in segnalati dalla polizia locale Al momento in città il primo in via Bufalotta rallenta il Traffico in zona Casal Boccone nelle due direzioni prudenza poi a Tor Sapienza per un altro incidente in viale Filippo De Pisis in prossimità di via Giuseppe Rosati possibili disagi anche su Viale Duilio Cambellotti per un incidente avvenuto all’altezza di largo Ettore Paratore a Monteverde terminati i lavori in via Pier Vittori la strada è nuovamente transitabile tra via Ussani e Piazza ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla relazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la diramazione disud è interna tra la Cassia bis e La Rustica in tangenziale stile verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria e verso lo stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo del Portonaccio diversi gli incidenti in segnalati dalla polizia locale Al momento in città il primo in via Bufalotta rallenta ilin zona Casal Boccone nelle due direzioni prudenza poi a Tor Sapienza per un altro incidente in viale Filippo De Pisis in prossimità di via Giuseppe Rosati possibili disagi anche su Viale Duilio Cambellotti per un incidente avvenuto all’altezza di largo Ettore Paratore a Monteverde terminati i lavori in via Pier Vittori la strada è nuovamente transitabile tra via Ussani e Piazza ...

Advertising

LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico- SR148 Pontina ??????Code tra Incrocio Via Di Decima/Castel Porziano >Latina e Incrocio Pratica D… - MAKEFREEUS : @dottorpax A giudicare dal traffico veicolare, Roma non dovrebbe raggiungere il milione di abitanti. - zazoomblog : Traffico Roma del 04-02-2022 ore 15:30 - #Traffico #04-02-2022 #15:30 - muoversintoscan : ?? In #A1 tra #Aglio e #Calenzano in direzione #Roma si segnala circolazione rallentata dovuta all'intenso traffico #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Manifestazione - Via Capitan Bavastro ??Venerdì #4febbario 2022 ??14:00-17:30 ??manifestanti nei pressi… -