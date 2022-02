Studenti in piazza in tutta Italia. A Roma in 5.000. "Vogliamo un'altra maturità, sì alla tesina, no alla seconda prova" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fumogeni, cori, canti, Bella ciao , Noyz Narcos e un po’ di trap: il tutto misto a slogan come "La città, la città. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città". Il corteo è partito da Piramide e a mezzogiorno è arrivato al Miur. E il ministro Bianchi alla fine ha... Leggi su repubblica (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fumogeni, cori, canti, Bella ciao , Noyz Narcos e un po’ di trap: il tutto misto a slogan come "La città, la città. Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città". Il corteo è partito da Piramide e a mezzogiorno è arrivato al Miur. E il ministro Bianchifine ha...

stanzaselvaggia : 3000 persone. Oggi a Torino studenti, sindacati e cittadini di tutte le età sono scesi in piazza per manifestare d… - fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - mario_bontempo : RT @lauracesaretti1: “Studenti in piazza contro il ritorno delle prove scritte alla maturità”. Eh, beh, complimenti (segnalo che all’ultimo… - Mauro5514 : RT @deboramau: Gli #studenti sono scesi in piazza per protestare contro i manganelli e l'ottusità del #GOVERNODRAGHI o meglio il #governode… -