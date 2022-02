Sono passati vent’anni dalla sua prima apparizione sul grande schermo. Riuscite a riconoscerla? (Di venerdì 4 febbraio 2022) La star del film fantasy ‘Peter Pan’ è ormai cresciuta e molti fan avranno difficoltà a riconoscerla. L’attrice Rachel Hurd-Wood ha interpretato il ruolo di Wendy nel noto film fantasy ‘Peter Pan‘, girato nel 2003. Chi non ha amato la storia di Peter Pan durante l’infanzia? Il famosissimo lungometraggio firmato Disney è stato ispirazione per tantissime versioni cinematografiche, una di questa è quella del 2003 diretta da P.J. Hogan. Wendy è la figlia maggiore della famiglia Darling, originaria di Londra. Il cuore della giovane dodicenne viene catturato da Peter Pan (nel film interpretato dall’attore americano Jeremy Sumpter) e prende sulle sue spalle il ruolo di ‘mamma’ dei ‘Bimbi Sperduti’ e dei suoi fratellini. LEGGI ANCHE => California, here we come: ma che fine hanno fatto i protagonisti dell’iconica serie TV? La Wendy di Rachel Hurd-Wood ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) La star del film fantasy ‘Peter Pan’ è ormai cresciuta e molti fan avranno difficoltà a. L’attrice Rachel Hurd-Wood ha interpretato il ruolo di Wendy nel noto film fantasy ‘Peter Pan‘, girato nel 2003. Chi non ha amato la storia di Peter Pan durante l’infanzia? Il famosissimo lungometraggio firmato Disney è stato ispirazione per tantissime versioni cinematografiche, una di questa è quella del 2003 diretta da P.J. Hogan. Wendy è la figlia maggiore della famiglia Darling, originaria di Londra. Il cuore della giovane dodicenne viene catturato da Peter Pan (nel film interpretato dall’attore americano Jeremy Sumpter) e prende sulle sue spalle il ruolo di ‘mamma’ dei ‘Bimbi Sperduti’ e dei suoi fratellini. LEGGI ANCHE => California, here we come: ma che fine hanno fatto i protagonisti dell’iconica serie TV? La Wendy di Rachel Hurd-Wood ha ...

Advertising

Link4Universe : Le ruote di Curiosity mostrano sempre più il segno dei 10 anni passati su Marte ?? e pensare che sono ruote in titan… - VanityFairIt : Ebbene sì, sono già passati dieci anni dall’uscita di Born To Die, l’album che ha consacrato Lana del Rey al succes… - Arduino143 : @FrappSinger @dongius Ma dopo quella Croce sono passati 2000 anni e la dottrina della Chiesa ci ha spiegato che i p… - giovxwalls : SONO PASSATI 20 MIN PERCHE SIAMO GIÀ IN PUBBLICITÀ #Sanremo2022 - ruinxmatii : RT @damianosumerano: Ma quindi sono passati 2 anni da quando Bugo fece la storia? #Sanremo2022 -