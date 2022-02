Sergio Mattarella mega-presidente Lui parla di dignità e gli onorevoli Fantozzi lo applaudono 53 volte

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Parola d'ordine:. Una "pietra angolare" chepone al centro del proprio discorso d'insediamento da bise che scaglia con levità paterna in un'Aula di Montecitorio ricolma d'infragilitimentari in dismissione, simili talvolta a figuranti battimani (53 gli applausi censiti). In estrema sintesi, dei trentasette minuti di eloquio quirinalizio, oltre all'indispensabile retorica della responsabilità e della centralità delmento, dovrebbero restare negli annali soprattutto il sonorissimo rabbuffo inflitto alla magistratura - «un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività» - nonché l'enorme sproporzione tra il palinsesto del nuovo settennato delineato dal Capo dello Stato e la costitutiva debolezza degli ...

Advertising

Quirinale : 3 Febbraio 2022 Il giuramento e l’insediamento del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ???? - antoniospadaro : La parola più usata nel discorso di insediamento di Sergio #Mattarella è stata #Dignità (18 volte). Eccolo integral… - ItalianAirForce : Sorvolo delle @FrecceTricolori sull'Altare della Patria durante la deposizione della corona di alloro al sacello de… - bettsymgh : RT @VTVcanal8: Sergio Mattarella repite como presidente de Italia para evitar la incertidumbre #ProducciónSoberana - Liberoarbitrio : RT @VivianaDesio: Sergio #Mattarella 'La nostra #dignità è interrogata dalle #migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica,, ha firmato il decreto legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid - 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, ...Che effetto le hanno fatto le parole disui diritti sociali e sulla necessità di rimuovere le piaghe delle disuguaglianze e delle morti sul lavoro?predica bene e razzola ...ha detto oggi ai microfoni di Radio 24. Meloni e il suo partito non hanno sostenuto la candidatura di Sergio Mattarella, mentre Matteo Salvini ha deciso di votare con il resto della maggioranza.La rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica continua a dividere il centrodestra: da una parte Forza Italia e Lega rivendicano la scelta dettata da senso di responsabilità verso ...