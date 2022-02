Sant’Agata, 5 febbraio 2022: frasi e immagini di auguri di buon onomastico Agata per Whatsapp e Facebook (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tanti auguri Agata: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 5 febbraio 2022, in cui si ricorda Sant’Agata, protettrice di Catania e della Repubblica di San Marino. Agata è stata una delle martiri più venerate dell’antichità cristiana, fu messa a morte durante la persecuzione di Decio (249-251) a Catania, per non avere mai tradito la professione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tanti: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 5, in cui si ricorda, protettrice di Catania e della Repubblica di San Marino.è stata una delle martiri più venerate dell’antichità cristiana, fu messa a morte durante la persecuzione di Decio (249-251) a Catania, per non avere mai tradito la professione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Lamaravilla223 : 4 febbraio. Sant'Agata ci guarda e ci benedice. - PisaToday : Apertura al pubblico per la cappella di Sant'Agata da poco restaurata - ComunePisa : Sabato 5 febbraio per la Festa di Sant’Agata, apertura al pubblico dell’antica cappella restaurata. Alle 12 benediz… - AnfetaMilan : elenco degli avvertimenti del 5 Febbraio, in ordine di importanza: - Finale di Sanremo - Festa di Sant’Agata -… - ilgoriziano : Polazzo, riapre la chiesetta di Sant'Agata dopo due anni. #polazzo #ilgoriziano ?? ISCRIVITI al nostro canale YouTu… -