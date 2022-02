Sanremo, tutti pazzi per Drusilla «io donnina normale» in un circo di finti trasgressivi (Di venerdì 4 febbraio 2022) I quotidiani premiano la performance di Drusilla Foer la donna interpretata da Gianluca Gori, che ieri sera ha affiancato Amadeus alla guida del Festival di Sanremo. Drusilla Foer al fianco di Amadeus, una scelta rivoluzionaria per lo spettacolo televisivo più nazionalpopolare. )(…) Intelligente, ironica, il dubbio come approccio alla realtà che in tempi di tuttologi è un segno di salutare apertura mentale. Gianluca Gori nasce come fotografo toscano, ma poi si è trovato meglio nel suo alter ego, Drusilla, anziana e ricca vedova fiorentina, pungente e glamour. Un personaggio nato sul web e poi arrivato a riempire i teatri con i suoi spettacoli. E ieri sul palco più importante di tutti. (…) Poco sfruttata Ornella Muti, troppo fragile Lorena Cesarini, delle tre co-conduttrici salite all’Ariston finora è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) I quotidiani premiano la performance diFoer la donna interpretata da Gianluca Gori, che ieri sera ha affiancato Amadeus alla guida del Festival diFoer al fianco di Amadeus, una scelta rivoluzionaria per lo spettacolo televisivo più nazionalpopolare. )(…) Intelligente, ironica, il dubbio come approccio alla realtà che in tempi di tuttologi è un segno di salutare apertura mentale. Gianluca Gori nasce come fotografo toscano, ma poi si è trovato meglio nel suo alter ego,, anziana e ricca vedova fiorentina, pungente e glamour. Un personaggio nato sul web e poi arrivato a riempire i teatri con i suoi spettacoli. E ieri sul palco più importante di. (…) Poco sfruttata Ornella Muti, troppo fragile Lorena Cesarini, delle tre co-conduttrici salite all’Ariston finora è ...

