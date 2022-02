Sanremo 2022 terza serata, Luisa Corna: “Questa è la forza di Mahmood-Blanco” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La terza serata del Festival di Sanremo, che si conclude sabato 5 febbraio, ha visto esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i 25 Big e Luisa Corna ci dà la sua opinione. Ad accompagnare Amadeus in questo appuntamento c’era Drusilla Foer, forse la più attesa delle cinque co-conduttrici della 72esima edizione della kermesse musicale. Sanremo 2022, gli ascolti della terza serata Al Festival non sono mancate grandi emozioni e battute a doppio senso, una su tutte quella di Iva Zanicchi a Drusilla, ma all’Aquila di Ligonchio che si mette in gioco a 82 anni, si perdona tutto. E in effetti la Foer supera l’imbarazzo con la classe che la contraddistingue. Un plauso per il discorso importantissimo di Saviano. Mentre l’esibizione di Cesare ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladel Festival di, che si conclude sabato 5 febbraio, ha visto esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i 25 Big eci dà la sua opinione. Ad accompagnare Amadeus in questo appuntamento c’era Drusilla Foer, forse la più attesa delle cinque co-conduttrici della 72esima edizione della kermesse musicale., gli ascolti dellaAl Festival non sono mancate grandi emozioni e battute a doppio senso, una su tutte quella di Iva Zanicchi a Drusilla, ma all’Aquila di Ligonchio che si mette in gioco a 82 anni, si perdona tutto. E in effetti la Foer supera l’imbarazzo con la classe che la contraddistingue. Un plauso per il discorso importantissimo di Saviano. Mentre l’esibizione di Cesare ...

