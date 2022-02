Rally, Pierre-Louis Loubet in scena per sette eventi con M-Sport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pierre-Louis Loubet si appresta per tornare nella classe regina del Mondiale Rally con M-Sport. Il francese correrà sette competizioni con la ‘Puma’ Rally1, auto che ha vinto il primo appuntamento della stagione in quel di Montecarlo con il francese Sébastien Loeb. L’ex alfiere di Hyundai gareggerà a più riprese nel WRC a partire dal round in Croazia di aprile. Successivamente rivedremo all’opera il transalpino in Portogallo, Sardegna, Estonia, Finlandia, Grecia e Spagna. Resta da definire se vi sarà la conferma nell’evento finnico o si preferirà schierare il giovane volto di M-Sport in estate nella tappa che per ora è ancora da confermare (dovrebbe essere in Belgio). Il 24enne di Ford ha rilasciato alla stampa come riporta ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)si appresta per tornare nella classe regina del Mondialecon M-. Il francese correràcompetizioni con la ‘Puma’1, auto che ha vinto il primo appuntamento della stagione in quel di Montecarlo con il francese Sébastien Loeb. L’ex alfiere di Hyundai gareggerà a più riprese nel WRC a partire dal round in Croazia di aprile. Successivamente rivedremo all’opera il transalpino in Portogallo, Sardegna, Estonia, Finlandia, Grecia e Spagna. Resta da definire se vi sarà la conferma nell’evento finnico o si preferirà schierare il giovane volto di M-in estate nella tappa che per ora è ancora da confermare (dovrebbe essere in Belgio). Il 24enne di Ford ha rilasciato alla stampa come riporta ...

