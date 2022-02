Preti no-vax, adesso spunta una petizione per chiederne il trasferimento da Mapello e Ambivere (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non c’è pace per don Emanuele Personeni, don Alessandro Nava e don Andrea Testa, i sacerdoti di Ambivere, Mapello e Valtrighe, autori dell’opuscolo negazionista intitolato “Covid-19 i conti non tornano”. Un’iniziativa che ha di fatto spaccato le comunità, con le polemiche che vanno avanti ormai da mesi. L’ultima in ordine di tempo? Quella che vede protagonisti un gruppo di cittadini, riuniti nel “Comitato per il trasferimento dei Preti Mapello-Ambivere”. Sulla piattaforma change.org hanno lanciato una petizione sottolineando come uno dei sacerdoti no-vax sia attivo nella comunità da ben 17 anni. Nonostante i parroci della Diocesi di Bergamo si fermino in una parrocchia per 9 anni: “Altri Preti vengono spostati molto prima”, si legge nella ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non c’è pace per don Emanuele Personeni, don Alessandro Nava e don Andrea Testa, i sacerdoti die Valtrighe, autori dell’opuscolo negazionista intitolato “Covid-19 i conti non tornano”. Un’iniziativa che ha di fatto spaccato le comunità, con le polemiche che vanno avanti ormai da mesi. L’ultima in ordine di tempo? Quella che vede protagonisti un gruppo di cittadini, riuniti nel “Comitato per ildei”. Sulla piattaforma change.org hanno lanciato unasottolineando come uno dei sacerdoti no-vax sia attivo nella comunità da ben 17 anni. Nonostante i parroci della Diocesi di Bergamo si fermino in una parrocchia per 9 anni: “Altrivengono spostati molto prima”, si legge nella ...

