Piazza Affari in forte calo | tonfo di Poste Italiane

(Adnkronos) – Chiusura tutta in rosso per le borse europee. In chiusura di ottava a spingere al ribasso i listini sulle due sponde dell'Atlantico è stato un mix di cause: oltre alle "classiche" tensioni in arrivo dal fronte sanitario e da quello geopolitico, nelle ultime ore si sono aggiunte anche quelle legate alle prospettive sui prossimi mesi di Meta (ex Facebook) e quelle sull'andamento del processo di normalizzazione monetaria. Dopo la svolta da "falco" della Bce, oggi le indicazioni, migliori delle stime, arrivate dal mercato del lavoro Usa hanno avallato la posizione di chi chiede che a marzo la Banca Centrale Usa incrementi il costo del denaro di mezzo punto percentuale (anziché i canonici 25 punti base). A gennaio il saldo delle buste nei settori non agricoli ha fatto segnare un incremento di 467 mila unità (quasi quattro volte il consenso) mentre il tasso di ...

