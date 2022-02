Pechino 2022 | Sofia Goggia su Instagram | “Anch’io ho i brividi | tornata sugli sci | ora i Giochi” VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Anche io ho ie… oggi che sonosci non so esprimermi. Soon: Olympic Games in Cina”.citadi Mahmood e Blanco e racconta in unpubblicato sututta la sua emozione nell’aver recuperato o quasi dall’infortunio che ha messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi di. In alto ecco ildelle parole dell’azzurra. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@iam) SportFace.