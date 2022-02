Palermo | autista aggredito sul bus Chiede il rispetto delle regole ma la reazione è folle | volano pugni | insulti e minacce video

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Undel trasporto pubblico diè statoda alcuni passeggeri a bordo del bus in servizio sulla linea 389. L’episodio risale a qualche giorno fa e la scena è stata filmata da altri passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo. Ilè sosto postato in rete ed è diventato virale. I passeggeri avrebbero superato l’area inibita al pubblico a causa dell’emergenza Covid, quando l’si è lamentato c’è stata laspropositata di due passeggeri che hanno iniziato a urlare, prendere ail mezzo, cercando di colpire anche l’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Palermo, autista aggredito sul bus. Chiede il rispetto delle regole ma la reazione è folle: volano pugni, insulti e… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo. Violenza selvaggia sull’autista del bus' - Ilovepalermocalcio - SiciliaReporter : Palermo, autista bus Amat richiama passeggeri e viene aggredito -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo autista

Unin servizio sulla linea dei bus 389, daa Monreale, è stato aggredito da alcuni passeggeri. Sui social sta girando un video in cui si vede l'dell'Amat circondato da due persone ...di bus aggredito da due uomini L'ha dichiarato che presenterà denuncia. La dinamica dell'aggressione non è ancora nota: le immagini riprese da un passeggero e diventate ...Un autista in servizio da 35 anni è stato aggredito da due uomini a Palermo. Prima gli insulti e le urla, poi gli schiaffi e pugni. L’autista alla guida del 389 della compagnia Amat, in servizio da ...Rino Foschi, ex ds del Palermo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. "Sono stato tre anni al Napol ...