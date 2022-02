Olimpiadi invernali | dove vederle in TV e in streaming

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - SkySport : LIVE. Pechino 2022, l'Italia stupisce nel curling. Oggi la cerimonia d'apertura: diretta sui canali 210 e 211 Sky… - statodelsud : Il doodle di Google dedicato alle Olimpiadi invernali di Pechino -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

La cerimonia di apertura si terrà alle 13 ora italiana, con la regia di Zang Yimou, quello di lanterne rosse ma le 24esimesono già nel pieno delle attività. È partito il torneo di curling con l'Italia già in evidenza all'interno dell'Ice Cube, il cubo di ghiaccio sorto nell'Aquatic Center che nel 2008 ...In attesa dell'apertura ufficiale dei Giochi olimpici2022, oggi alle 13:00 ora svizzera, la delegazione rossocrociata deve fare i conti con lo spettro del Covid. Niente da fare per le ragazze di Colin Muller contro la formazione olimpica russa.SCI ALPINO - Il gruppo militare sportivo di appartenenza di Sofia Goggia alla vigilia della Cerimonia d'Apertura che l'avrebbe vista portabandiera ha scritto una accorata lettera per farle sentire la ...Le prime finali in programma già domani mattina La cerimonia di apertura si terrà alle 13 ora italiana, con la regia di Zang Yimou, quello di lanterne rosse ma le 24esime Olimpiadi invernali sono già ...