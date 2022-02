Olimpiadi: Bach, 'rispettare tregua olimpica, diamo una possibilità alla pace' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - "L'obiettivo è unire l'umanità in tutta la sua diversità, questa è una missione che è stata approvata dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata per la tregua olimpica. Gli atleti olimpici sono promotori della pace. Faccio appello a tutti i politici del mondo: rispettate la tregua olimpica, date una possibilità alla pace". Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach nel suo discorso alla cerimonia di apertura ai Giochi di Pechino 2022. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - "L'obiettivo è unire l'umanità in tutta la sua diversità, questa è una missione che è stata approvata dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata per la. Gli atleti olimpici sono promotori della. Faccio appello a tutti i politici del mondo: rispettate la, date una". Lo ha detto il presidente del Cio Thomasnel suo discorsocerimonia di apertura ai Giochi di Pechino 2022.

