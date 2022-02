Nainggolan | “Mertens decisivo | deve rinnovare Spalletti un grande Potevo venire al Napoli”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Radjapoteva vestire la maglia del, il giocatore parla anche del rinnovo die di Luciano. A Radio Goal, il centrocampista ex Roma ora all’Anversa ribadisce l’importanza didurante la sua carriera: “Lui ne capisce di calcio, con lui ho avuto la mia miglior stagione a livello di statistiche, soprattutto come realizzazioni. Confeci 14 gol, anche grazie alla sua intuizione che mi fece cambiare ruolo“. Sempre suaggiunge: “è un tecnico che dice sempre la sua. È molto istintivo, parla chiaramente e non si fa molti problemi. Però a volte il fatto di essere troppo impulsivo, lo fa sembrare un po’ matto. Lui ha una certa età, ma a volte si comporta come un ragazzo di venti ...

ROMA ? "L'Italia mi manca, i miei amici, i ristoranti, la gente". Fa una pausa, Radja, mentre lo dice. Da Anversa, la città dove è nato e dove è tornato a giocare, non ha ... Elise- ...Zaniolo ha anche il dente avvelenato con Spalletti che ai tempi dell'Inter per avere... Con i cinque cambi c'è un mondo da esplorare e il Napoli ha in panchina risorse come Lozano e...Radja Nainggolan poteva vestire la maglia del Napoli, il giocatore parla anche del rinnovo di Mertens e di Luciano Spalletti. A Radio Goal, il centrocampista ex Roma ora all’Anversa ribadisce ...