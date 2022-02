Meloni sempre più vicina al Pd. Salvini cala ancora. 7 italiani su 10 contenti del Mattarella bis (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fratelli d'Italia sempre più vicina al Pd. Con il gradimento di Matteo Salvini, tra i leader nazionale, che invece dopo il Quirinale cala ancora. E' la fotografia scattata dai sondaggi fatti realizzare dalla trasmissione Piazzapulita, su La 7. Dati dai cui emerge che nelle intenzioni di voto degli italiani il Partito democratico è ancora in testa (con il 21,8 per cento, lo 0,8 in meno di una settimana fa). Subito dietro, come abbiamo detto, il partito di Giorgia Meloni, che cresce dell'1,7 per cento e si issa al 20,9 per cento. Seguono la Lega al 16,8, che perde un punto e mezzo. E il Movimento cinque stelle, che lascia per strada lo 0,5 per cento e non supera quota 13,2 per cento. La partita quirinalizia, quindi, sembra aver accelerato dinamiche già ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fratelli d'Italiapiùal Pd. Con il gradimento di Matteo, tra i leader nazionale, che invece dopo il Quirinale. E' la fotografia scattata dai sondaggi fatti realizzare dalla trasmissione Piazzapulita, su La 7. Dati dai cui emerge che nelle intenzioni di voto degliil Partito democratico èin testa (con il 21,8 per cento, lo 0,8 in meno di una settimana fa). Subito dietro, come abbiamo detto, il partito di Giorgia, che cresce dell'1,7 per cento e si issa al 20,9 per cento. Seguono la Lega al 16,8, che perde un punto e mezzo. E il Movimento cinque stelle, che lascia per strada lo 0,5 per cento e non supera quota 13,2 per cento. La partita quirinalizia, quindi, sembra aver accelerato dinamiche già ...

