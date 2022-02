Meloni ci tiene a puntualizzare: 'Con Salvini le questioni non sono personali, ma politiche' (Di venerdì 4 febbraio 2022) La destra sta cercando di salvare il salvabile, almeno nelle apparenze, con goffi tentativi: è maretta tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini.; dall'altra parte invece nel Movimento 5 stelle, fra ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) La destra sta cercando di salvare il salvabile, almeno nelle apparenze, con goffi tentativi: è maretta tra Giorgiae Matteo.; dall'altra parte invece nel Movimento 5 stelle, fra ...

Advertising

LucillaMasini : Meloni ci tiene a puntualizzare: 'Con Salvini le questioni non sono personali, ma politiche'. Tradotto: è un minchi… - GermanoBonaveri : @polifemopticon La Meloni gioca nella stessa squadra di Draghi e Belloni. E come Draghi è nel clubbino dell'Aspen I… - Anna302478978 : @adowasser @Hero9004 La Meloni si tiene lontana dai 7calici di vino Veritas preferisce scrivere le letterine da sobria ?? - tonymeola : @GruppoFISenato @forza_italia @LiciaRonzulli A voi tenete il centro-destra Unito ma mi sa che forse avete capitolat… - giure99 : Effetto Colle Giorgia Meloni davanti a tutti al 21,1%, ringrazierà per un bel pezzo la decisione del resto del cent… -