Advertising

AngeloCiocca : E' ora di dirlo forte e chiaro. Siamo stanchi di scelte immotivate come il #Nutriscore ! Raccogliamo l'appello di… - TV7Benevento : La filiera del dolce artigianale, gelato e caffè pronta a incontrarsi a Rimini a Sigep 2022 -… - fisco24_info : La filiera del dolce artigianale, gelato e caffè pronta a incontrarsi a Rimini a Sigep: (Adnkronos) - Dopo un’attes… - sulsitodisimone : La filiera del dolce artigianale, gelato e caffè pronta a incontrarsi a Rimini a Sigep - Mariang47614228 : RT @AngeloCiocca: E' ora di dirlo forte e chiaro. Siamo stanchi di scelte immotivate come il #Nutriscore ! Raccogliamo l'appello di @coldir… -

Ultime Notizie dalla rete : filiera del

"Non vediamo l'ora - dichiara Gianni Babbi, marketing director di Babbi - di vivere il Sigep, vera vetrina e trampolino di lancio per lagelato. È un appuntamento a cui teniamo in modo ..."Non vediamo l'ora - dichiara Gianni Babbi, marketing director di Babbi - di vivere il Sigep, vera vetrina e trampolino di lancio per lagelato. È un appuntamento a cui teniamo in modo ...Vale complessivamente 7,37 miliardi di euro lo spreco del cibo nelle nostre case: una cifra che corrisponde allo sperpero annuale di 1.866.000 tonnellate di cibo. Se includiamo anche lo spreco ...Roma, 4 feb. - (Adnkronos)() - Dimezzare lo spreco alimentare pro capite e ridurre le perdite di cibo lungo tutta la filiera in poco meno di dieci ... temperature al di sotto dei 2°C entro la fine del ...